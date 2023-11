Kompromiss mit den Lokführern? Mit Weselsky wird es schwierig

Mit dem Kopf durch die Wand will Weselsky in seiner wohl letzten Tarifrunde als GDL-Chef mit dem Ziel, für Schichtarbeiter die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich zu erkämpfen. Die Bahn sollte hier auf die Bremse treten: Der Branche fehlen jetzt schon Tausende Fachkräfte, also würde eine schnelle Arbeitszeitverkürzung nur zu noch mehr Ausfällen von Zügen führen. Mittelfristig wäre allerdings auch hier eine Lösung denkbar: Gerade weil die Bahn Schwierigkeiten hat, genügend qualifizierte, motivierte Mitarbeiter zu finden, könnten etwas kürzere Arbeitszeiten für Lokführer auf Dauer sinnvoll sein. Mit Krawallgewerkschafter Weselsky wird eine Lösung allerdings schwierig. Andererseits hat er nun selber am Donnerstag eine Stufenlösung für kürzere Arbeitszeiten vorgeschlagen.