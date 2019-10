Ende 2020 kommt der Pflege-TÜV für alle Heime : Ein gutes Pflegeheim erkennt man am besten vor Ort

Ein gutes Pflegeheim erkennt man am besten vor Ort

Berlin Knapp 14.500 Pflegeheime gibt es in Deutschland. Wie gut die mehr als 800.000 Bedürftigen dort leben, konnte man anhand der bisherigen Pflegenoten schlecht einschätzen. Als „Farce“ bezeichnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das aktuelle System.

„Die Zahl der Pflegeheime in der jeweiligen Nähe ist überschaubar. Der persönliche Besuch ohne Ankündigung ist zu empfehlen“, sagt Johanna Knüppel, Pressesprecherin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK). Sie rät Pflegebedürftigen und Angehörigen zu mehreren Besuchen zu unterschiedlichen Tageszeiten. „Gehen Sie einfach rein“, sagt auch Roland Buschhausen vom Düsseldorfer Amt für Soziales.

Vor Ort soll man auf die Körpersprache der Bewohner achten, sagt Knüppel. „Sitzen sie steif mit den Rollstühlen in einer Reihe und starren ins Nichts?“ Dann seien vielleicht Beruhigungsmittel im Spiel. Wenn sie hingegen in Kreisen sitzen und miteinander sprechen, sei das ein gutes Zeichen.

Ein weiteres Indiz für ein gutes Pflegeheim sei die Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen und Kindergärten. Viele Einrichtungen haben an sichtbaren Stellen Listen mit verschiedenen Aktivitäten für die Bewohner: Das kann von Gesprächskreisen über Spieleabende bis zum gemeinsamen Gang zur Kirmes reichen. „Daran merkt man, dass es dem Personal ein Anliegen ist, das Leben angenehm zu gestalten“, sagt Knüppel. In manchen Häusern, so die Expertin, verwahrlosen die Pflegebürftige regelrecht.