Urlaubsboom Ein Fünftel mehr Passagiere

Mit der Luftfahrt geht es bundesweit und in NRW weiter bergauf, nachdem die Corona-Jahre überwunden sind. Gegenüber dem Vorjahr verzeichnen die deutschen Flughäfen in den ersten neun Monaten des Jahres ein Nachfragewachstum von 21,5 Prozent auf 149 Millionen Passagiere, teilte der Flughafenverband ADV am Donnerstag mit. In Düsseldorf als größtem NRW-Airport stieg deren Zahl um 20,3 Prozent auf 14,6 Millionen Fluggäste. Bei der Nummer zwei, Köln/Bonn, lag das Plus lediglich bei zehn Prozent, die Zahl der Reisenden betrug 7,5 Millionen. Aber hier hatte es in 2022 bereits eine besonders starke Erholung gegeben. Und das höchste Wachstum verzeichnet Weeze am Niederrhein: Die Passagierzahl stieg dort um 51,2 Prozent auf rund 1,2 Millionen.