Bill Anderson löst Werner Baumann ab Ein Amerikaner wird Bayer-Chef

Am Ende ging alles ganz schnell: Bayer-Chef Werner Baumann tritt vorzeitig ab – und ein US-Chemieingenieur wird neuer Chef des Dax-Konzerns. Der Aufsichtsrat bestellte am Mittwoch Bill Anderson zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Der 56-Jährige wird zum 1. April in den Vorstand einziehen und zum 1. Juni als Chef übernehmen. „Anderson ist der ideale Kandidat, um Bayer zusammen mit dem Team in ein neues, erfolgreiches Kapitel zu führen“, sagte Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann. Baumann werde Ende Mai in den Ruhestand gehen und soll seinen Nachfolger noch einarbeiten.