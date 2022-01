Warenhauskette : Eigentümer SCP gibt rund 60 weitere Real-Filialen ab

Düsseldorf Damit sind etwa 5000 Arbeitsplätze bei dem Unternehmen vorerst gesichert. Die Käufer wollen Real neu ausrichten. Auch ein Teil der Verwaltungsjobs bleibt erhalten, Einkauf und Logistik dagegen gehen an einen externen Partner.

Die Real-Zentralverwaltung wird zwar aufgelöst, aber 130 Beschäftigte wechseln in eine neue Service­gesellschaft, die die entsprechenden Aufgaben für die Niederlassungen übernehmen soll. Zu denen gehören nicht die Bereiche Einkauf und Logistik, die Tischendorf und Co. an einen externen Partner geben wollen. „Der gesamte Wareneinkauf, die Warenlogistik sowie einige andere Zentralfunktionen werden im Rahmen einer Kontor-Vereinbarung von einem leistungsfähigen Partner übernommen“, heißt es. Hoffnungen konnte sich in dem Rahmen die Kölner Rewe-Gruppe machen. Aber auch die RTG Retail Trade Group, ein Joint Venture für den Lebensmittel-Einzelhandel, an dem unter anderem die Drogiermarkt-Kette Rossmann, die Metro-Gruppe und die Handelskette Globus beteiligt sind, war zuletzt noch im Gespräch.