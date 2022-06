Ab Juli entfallen Ökostrom-Abgaben : Was Stromkunden jetzt zum Entfall der EEG-Umlage wissen müssen

Was Stromkunden jetzt zum Entfall der EEG-Umlage wissen müssen

Den Stromzähler ablesen und dem Anbieter melden: Das bietet sich vor allem für eine Gruppe an. Foto: Uli Deck

Düsseldorf Im Jahr 2000 wurde sie eingeführt, nun entfällt sie zum 1. Juli für Privathaushalte: Die EEG-Umlage, auch Ökostromumlage genannt. Wer deshalb schnell noch eine Zwischenablesung vom Strom-Zählerstand machen sollte und wann Kunden Geld vom Versorger zurückbekommen.

Für Stromkunden gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Gute vorweg: Strom wird ab dem 1. Juli um 4,43 Cent brutto pro Kilowattstunde günstiger. Denn die EEG-Abgabe, die es seit 2000 gibt und die für die Finanzierung von erneuerbaren Energien genutzt wird, fällt dann auf null Cent. Versorger müssen die Senkung an ihre Kundschaft weitergeben und dürfen den Arbeitspreis zum 1. Juli auch nicht anheben.

Das schreibt das „Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastung durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Abgabe an die Letztverbraucher“ vor. Es wurde Ende April vom Bundestag beschlossen und ist seit Ende Mai in Kraft. Die Stromrechnung sinkt dadurch nicht sofort, sondern werde „erst mit der nächsten Jahresrechnung verrechnet“, sagt die Verbraucherzentrale NRW. Die Stromanbieter müssten allerdings den „Betrag um den sich die Stromrechnung durch den Wegfall der EEG-Umlage mindert“ in der Stromrechnung transparent ausweisen.