Handel klagt über Fachkräftemangel Schafft Edeka die Wursttheke ab? Jetzt äußert sich Edeka Rhein-Ruhr

Am Freitag im großen Edeka-Markt von Zurheide in Düsseldorf-Reisholz: Die Käsetheke ist nur noch bis 18 Uhr besetzt, obwohl der Markt bis 22 Uhr geöffnet hat. „Hohe Krankenstände und der akute Fachkräftemangel betreffen leider auch uns“, erklärt der Zurheide-Markt seinen Kunden per Aufsteller die eingeschränkten Öffnungszeiten. „Um den Service, den Sie von uns gewohnt sind, aufrechterhalten zu können und auch, um unser Team zu entlasten, können wir vorübergehend unsere Käsebedientheke von 7 bis 18 Uhr für Sie öffnen“, heißt es dort weiter. Man hoffe auf Verständnis.