Edeka, Rewe und Co. : Diese Produkte fehlen aktuell in den deutschen Supermärkten

Supermärkte Foto: dpa/Christoph Soeder

Düsseldorf Die Regale bleiben vielerorts leer, denn Hersteller und Handel sind sich uneinig über die Einkaufspreise. Verbraucher müssen deshalb auf einige Markenprodukte verzichten. Welche das sind.

Als die Pandemie begann, fehlten Toilettenpapier und Nudeln, heute sind es Schokolade und Cola: Die Supermarkt- und Discounterregale bleiben wieder einmal an vielen Stellen leer. Grund dafür sind Unstimmigkeiten zwischen Herstellern und Handel. Die Hersteller verlangen höhere Preise für ihre Produkte, weil sie inflationsbedingt mit gestiegenen Kosten zu kämpfen haben. Die Händler wiederum akzeptieren das nicht und weigern sich, die Produkte zu kaufen. Also listen sie sie aus, bis ein Kompromiss gefunden wird. „Der Leidtragende ist am Ende der Verbraucher, der auf viele Markenprodukte verzichten muss“, sagt Gerrit Heinemann, Handelsexperte von der Hochschule Niederrhein.

Dazu gehören auch die Erzeugnisse von Mars. Der Konzern verhängte unter anderem gegenüber Edeka und Rewe einen Lieferstopp. Nun fehlen nicht nur die bekannten Schokoriegel Mars, Twix und Snickers, sondern auch Produkte, die Kunden gar nicht mit der Marke in Verbindung bringen: Die Miracoli-Packungen zum Beispiel, mit denen man schnell und einfach Spaghetti mit Tomatensauce kochen kann. Oder Tierfutter von Sheba und Frolic. „Die aktuellen erheblichen Preisforderungen des Herstellers Mars sind aus unserer Sicht sachlich nicht begründet“, schreibt eine Edeka-Sprecherin das auf Anfrage. „Um die überhöhten Forderungen zwangsweise durchzusetzen, hat Mars uns gegenüber einen einseitigen Lieferstopp für die Warenbereiche Tiernahrung, Grundnahrung, Süßwaren und Eis verhängt.“ Eine Sprecherin von Mars begründet das so: „Unsere Industrie bewegt sich, wie viele andere Branchen, in einem volatilen Umfeld, das unter umfassendem Inflationsdruck steht. Wir fangen steigende Kosten weiterhin so gut wie möglich intern auf, angesichts der aktuellen Marktsituation ist jedoch ein gewisses Maß an Preisanpassung nötig.“

Und Mars ist nicht der einzige Anbieter, mit dem Edeka sich gerade uneinig ist. „Auch viele weitere internationale Markenkonzerne wie beispielsweise Coca-Cola oder Procter & Gamble versuchen aktuell mit überzogenen Preisforderungen auf der Inflationswelle mitzureiten, um ihre Renditen zu steigern, und nutzen einseitige Lieferstopps als Druckmittel gegen den Handel“, schreibt die Sprecherin. Deshalb verbannte der Konzern unter anderem Coca Cola, Fanta und Sprite aus seinem Sortiment, genauso wie Milka-Schokolade. Rewe verzichtet neben den Mars-Produkten auf die Cornflakes von Kellog’s, Kaufland und Lidl, die beide zur Schwarz-Gruppe gehören, verkaufen keine Rittersport-Schokolade mehr. Bei Aldi Süd fehlt unter anderem Katzenfutter in den Regalen.

Dieses Phänomen ist nicht neu. „Schon vor vielen Jahren listete zum Beispiel Tengelmann Pepsi wegen eines Preiskampfes aus“, sagt Handelsexperte Heinemann. Die Lebensmittelhersteller hätten es schon immer schwer gehabt, ihre Konditionen und Preise durchzusetzen. Mit dem Einkauf mache der Handel Gewinn und er wolle profitabel bleiben. Deshalb verhandelten die Verantwortlichen so hart wie möglich und listeten bei nicht zufriedenstellenden Ergebnissen auch gnadenlos Artikel aus. Das setze die Hersteller dann ziemlich unter Druck. Doch schaue man sich die Zahlen des Statistischen Bundesamts an, sei es verständlich, dass die Erzeuger höhere Preise verlangten. „Die Verbraucherpreise für Lebensmittel sind um rund 15 Prozent gestiegen. Erzeuger werden aber mit Kostensteigerungen von über 45 Prozent konfrontiert“, sagt Heinemann. Die müssten sie in ihrer Preiskalkulation an ihren Kunden, den Lebensmitteleinzelhandel, weitergeben. Ansonsten drohe ihnen die Insolvenz.