Rückschlag bei Standort-Übernahme : Kartellamt bremst Edeka bei Real-Übernahme

Den Real-Markt in Wesel darf Edeka nicht übernehmen. Foto: Klaus Nikolei

Düsseldorf Ursprünglich wollte der Hamburger Lebensmittelhändler 72 Real-Märkte übernehmen. 21 davon bekommt er jetzt gar nicht, bei sechs weiteren muss er Teilflächen abgeben oder diese Standorte schließen.

Im Rennen um die Übernahme von Standorten der Warenhauskette Real hat der Lebensmittelhändler Edeka einen Rückschlag erlitten. Das Bundeskartellamt hat den Hamburgern, die eigentlich 72 Märkte übernehmen wollten, den Kauf von 21 Niederlassungen aus wettbewerbsrechtlichen Gründen untersagt. Bei sechs weiteren (unter anderem in Ratingen und Rhede) muss Edeka entweder Teile der Flächen an andere abgeben oder diese Märkte schließen. Nicht übernehmen darf der Konzern unter anderem Filialen in Wesel und Kamp-Lintfort. Was aus ihnen wird, ist damit vorläufig wieder offen. Unbedenklich ist dagegen der Erwerb von Standorten beispielsweise in Düsseldorf, Wülfrath, Rees, Duisburg, Dülmen und Leverkusen.

„Wir müssen sicherstellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auch in Zukunft zwischen verschiedenen Lebensmittelhändlern auswählen können. Diese Auswahlmöglichkeit erzeugt Wettbewerbsdruck auf die Anbieter und sorgt so für bessere Preise, Auswahl und Qualität. Wir hatten bei einer Reihe von Standorten die Sorge, dass Edeka mit der Übernahme in den jeweiligen regionalen Märkten zu stark würde. Edeka musste deshalb auf rund 30 Prozent der geplanten Übernahmen verzichten“, erklärte Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamtes.

Der Düsseldorfer Metro-Konzern hatte Real mit seinen damals 276 Märkten, rund 34.000 Beschäftigten und einem Umsatz von sieben Milliarden Euro vor zwei Jahren an die Investorengruppe SCP verkauft. Diese wollte einen Großteil der Niederlassungen an andere Händler abgeben; bis zu 30 Märkte sollten geschlossen werden. In den Fällen, in denen verkauft wird, muss die Übrnahme in fast allen Fällen vom Kartellamt genehmigt werden.

Zwischenergebnis: Bisher haben die Wettbewerbshüter den Verkauf von 161 Real-Märkten abgesegnet. Die Kaufland-Gruppe darf 92 übernehmen, Edeka 45 und die Warenhausgruppe Globus 24 Märkte. Allerdings ist mit der Freigabe durch das Kartellamt der dauerhafte Weiterbetrieb der Häuser noch nicht sichergestellt. Was die Käufer mittel- und langfristig mit den Filialen machen, bleibt ihnen überlassen. Insgesamt gibt es noch rund 250 Real-Märkte. Von denen ist aber nur in 28 Fällen bundesweit ein Verkauf bereits in trockenen Tüchern. 13 davon betreffen Nordrhein-Westfalen. Davon wiederum gehen zwölf an Kaufland (unter anderem in Aachen, Bocholt, Heinsberg, Moers, Mönchengladbach, Neuss und Viersen), eine in Krefeld an Globus. Bei vielen weiteren wird noch verhandelt – teilweise über den Verkaufspreis, teilweise auch mit Vermietern, mit denen noch längerfristige Mietverträge bestehen.