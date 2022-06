„Völlig überzogene Preiserhöhungen“ : Edeka wirft globalen Markenherstellern Preistreiberei vor

Hamburg Alle stöhnen über hohe Preise. Doch die sind nicht nur auf hohe Rohstoffpreise und Transportkosten zurückzuführen, sagt der Chef des Handelsriesen. Eine Antwort darauf sieht er in den internationalen Einkaufsallianzen des Handels.

Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka klagt über Preistreibereien globaler Markenhersteller. „Es werden nicht selten völlig überzogene Preiserhöhungen gefordert - oft ohne nachvollziehbaren Grund“, sagte Edeka-Chef Markus Mosa am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Mit seiner Kritik steht Mosa nicht allein. Auch Rewe-Chef Lionel Souque hatte sich in den vergangenen Monaten ähnlich geäußert.

Nicht alle aktuellen Preissteigerungen im Einzelhandel seien auf gestiegene Rohstoffpreise und Transportkosten zurückzuführen, sagte Mosa. Globale Markenhersteller nutzten ihre Marktmacht in den Einkaufsverhandlungen mit nationalen Einzelhändlern weiterhin, um die eigenen Gewinnmargen zu erhöhen. Regelmäßig werde seitens der Hersteller dabei auch mit Lieferstopps gedroht.

Preise in NRW steigen um 8,1 Prozent

Bundesweit höchste Inflation seit 50 Jahren : Preise in NRW steigen um 8,1 Prozent

Bauernpräsident kündigt weiter steigende Preise für Lebensmittel an

Auswirkungen des Krieges : Bauernpräsident kündigt weiter steigende Preise für Lebensmittel an

Aktuell ist Edeka Mitglied der Einkaufsallianz Epic, die an die Stelle von Agecore getreten ist. Ihr gehören neben Edeka unter anderem die Schweizer Handelsgruppe Migros, der schwedische Händler ICA Gruppen und das niederländische Start-up Picnic an. Konkurrent Rewe gehört dagegen den Einkaufsallianzen Coopernic und Eurelec an.