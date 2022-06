E-Fuels vs. E-Autos​: So umweltfreundlich sind synthetische Kraftstoffe wirklich​

So umweltfreundlich sind synthetische Kraftstoffe wirklich

E-Fuels vs. E-Autos

Ein Auto wird an einer Tankstelle mit E-Fuel betankt. Foto: dpa/Tom Weller

Berlin Dem Verbrennermotor in Autos droht in Europa bis 2035 das Aus. Manche Autohersteller hoffen aber, dass zumindest synthetische Kraftstoffe weiterhin genutzt werden können. Eine Studie hat ausgerechnet, wie umweltfreundlich E-Fuels tatsächlich sind.

Autos, die mit synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) betrieben werden, sorgen während ihrer gesamten Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Benzin- oder Dieselfahrzeugen nur für minimale Einsparungen an CO2-Emissionen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die von der Expertenrunde „Transport and Environment“ (T&E) am Donnerstag veröffentlicht wurde.