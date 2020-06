Kostenpflichtiger Inhalt: Schutz für teure Räder : Wie man E-Bikes gut versichert

Schneller unterwegs: Die Nachfrage nach E-Bikes boomt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Köln Lange Touren mit dem E-Bike liegen vor allem in der Corona-Zeit im Trend. Dabei ist E-Bike jedoch nicht gleich E-Bike – auch in Hinblick auf die Versicherung. Die Gesellschaften machen es nämlich kompliziert und differenzieren zwischen verschiedenen Modellen.

E-Bikes werden immer beliebter. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 1,4 Millionen der durch einen Elektromotor unterstützten Zweiräder erworben - fast doppelt so viele wie noch 2017. Während die eigentlichen E-Bikes jedoch tatsächlich kaum gefahren werden, kaufen sich viele Leute ein Pedelec oder S-Pedelec. Ausschlaggebend für die Unterscheidung sind dabei die Höchstgeschwindigkeit und Leistung des Motors. So sind die Modelle am besten versichert.

Pedelec Die weitaus meisten Elektrofahrräder fallen dabei in die Gruppe der Pedelecs. Deren Motor unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 25 Stundenkilometer. Juristisch gilt es als Fahrrad, eine Helmpflicht gibt es nicht, auch wenn diese dringend empfohlen wird. Eine spezielle Versicherung ist außerdem nicht nötig, es ist in der Regel über die private Haftpflichtversicherung mitversichert. Auch die ist jedoch nicht verpflichtend. „Eine private Haftpflichtversicherung ist aber grundsätzlich empfehlenswert. Vor allem wenn man im Besitz eines durch einen Elektromotor betriebenen Fahrzeugs ist“, sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW. „Diese Versicherung tritt bei Sach- und Personenschäden ein, die der Fahrer mit seinem Fahrzeug möglicherweise verursacht. Bei einem Pedelec, das schwerer und schneller als ein normales Fahrrad ist, kann schnell etwas passieren.“ Vorher sollte jedoch die Versicherungssumme geprüft werden. Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt pauschal eine Höhe von mindestens fünf Millionen Euro.

S-Pedelec S-Pedelecs, oder schnelle Pedelecs, hingegen unterstützen den Fahrer elektrisch bis zu einer Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern. Sie werden relativ selten genutzt, auch weil sie nicht auf Fahrradwegen zugelassen sind. Dieses Gefährt gilt in Deutschland als Kleinkraftrad und erfordert daher einen Mofa-Führerschein und ein eigenes Versicherungskennzeichen. Auch eine Helmpflicht besteht. Über die private Haftpflichtversicherung sind S-Pedelecs nicht mitversichert, genau wie bei Mofas oder Rollern ist hier der Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung notwendig. Die kommt im Fall des Falles für Personen-, Sach- und Vermögensschäden auf.

Diebstahl Sinnvoll ist bei den teuren Rädern eine Versicherung gegen Diebstahl. „Über die meisten Hausratversicherungen sind Pedelecs gegen Einbruchdiebstahl, also den Diebstahl aus einem verschlossenen Kellerraum oder der Wohnung, versichert“, sagt Elke Weidenbach. Fahrradschutz gilt aber nicht immer. So kann es sein, dass zwar ein Einbruchdiebstahl versichert ist, ein „einfacher“ Diebstahl, bei dem das Fahrrad zum Beispiel im Innenhof oder vor der Haustür entwendet wird, hingegen nicht. Viele Tarife enthalten zudem lediglich einen Schutz bis zu einem Wert von tausend Euro, der Verbraucher würde im Falle eines Diebstahls bei einem teuren Pedelec mit einem höheren Kaufpreis also auf einem Teil des Schadens sitzen bleiben. Ob und in welcher Höhe das Pedelec in der bestehenden Hausratversicherung also tatsächlich abgedeckt ist, ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich und sollte daher immer beim Versicherer in Erfahrung gebracht werden.

Reicht dem Radfahrer der vorhandene Schutz nicht aus, bieten sich „Fahrradbausteine“ als Ergänzung zur Hausratversicherung an, wie beispielsweise von der Allianz mit dem Baustein FahrradBest oder der Ammerländer. Dort sind die Räder dann zusätzlich zum einfachen Diebstahl und Einbruchdiebstahl auch bei Sturz, Unfall oder mutwilliger Beschädigung versichert. Welche Beträge hierfür jährlich fällig werden, hängt von der Höhe der Prämie der Hausratversicherung ab.

Bei der Deckung dieses zusätzlichen Fahrradschutzes gilt jedoch nicht die Versicherungssumme, sondern die deutlich niedrigere Entschädigungsgrenze, die lediglich einen bestimmten Prozentsatz der Versicherungssumme beträgt. Bei einer Versicherungssumme von 100.000 Euro und einer Entschädigungsgrenze von einem Prozent sind das nur 1000 Euro. Bei teuren Pedelecs sollten daher die Versicherungssumme angepasst und höhere Prozentsätze gewählt werden, möglich sind bis zu zehn Prozent.

Wichtig ist auch zu wissen, dass ein Zusatzschutz nur pro Schadensfall greift. Wird bei einem Ausflug jedem Familienmitglied das Rad gestohlen, gilt das als ein Schadensfall, der Versicherer zahlt nur einmal. In unserem Beispiel erhält der Verbraucher dann nur tausend Euro. Geprüft werden sollte zudem, ob die Hausratversicherung eine sogenannte Nachtklausel enthält: Denn dann bezahlt der Versicherer nicht für einen Diebstahl, der sich zwischen 22 und 6 Uhr morgens ereignet hat, wenn das Fahrrad in der Nacht außerhalb geschlossener Räume abgestellt war.

Alternativ kann eine separate Fahrrad-Versicherung abgeschlossen werden, das kann der Verbraucher gleich beim Kauf tun. Auf dem Check24-Internetportal werden verschiedene Fahrradversicherer verglichen. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet hier der Dienstleister hepster. Dieser kommt bei einem monatlichen Beitrag von 5,85 Euro für Diebstahl, Unfall- und Sturzschäden und eine Reparatur des Fahrrads auf. Auch die Ammerländer bietet Check24 zufolge eine gute Versicherung, sie kostet monatlich 7,44 Euro. Der Tarif umfasst dabei alle auch bei hepster enthaltenen Leistungen, inklusive eines Pick-up-Services, bei dem der Radfahrer nach einem Unfall oder einer Panne während einer Tour kostenlos abgeholt und nach Hause gebracht wird, und einer Versicherung des Gepäcks bis zu einem Wert von tausend Euro. Von Check24 mit der Tarifnote 1,0 wurde wie auch die Ammerländer der Versicherer Neodigital ausgezeichnet. Er bietet denselben Schutz wie die Ammerländer-Versicherung, allerdings exklusive des Pick-up-Services. Monatlich müssen 9,13 Euro entrichtet werden. Kleines Extra: Der Vertrag bei Neodigital ist täglich kündbar.

Verbraucher können also zwischen vielen verschiedenen Versicherungen auswählen. Doch: Bei welcher Gesellschaft das Pedelec auch versichert ist, ein gutes Schloss ist immer Voraussetzung, damit diese für den Schaden aufkommt. Auch muss das Rad in der Regel „ortsfest“, also zum Beispiel an einer Laterne, angeschlossen gewesen sein. Einige Anbieter schreiben sogar eine bestimmte Marke oder einen Mindestpreis für das Schloss vor. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club rät zu Schlössern mit viel Stahl, U-förmige Schlösser oder Faltschlösser mit starren Stäben seien dabei besonders sicher.

Die Polizei legt Verbrauchern zudem eine Codierung des Fahrrads nahe, bei dem ein spezieller Code in den Rahmen des Fahrrads eingraviert wird. Der Eigentümer des Rads kann dann sofort ermittelt werden, falls es geklaut wurde oder wenn Fahrzeuge bei einem Verdacht überprüft werden.

S-Pedelecs sind im Fall eines Diebstahls nicht über eine Hausratversicherung geschützt. Hier bietet sich eine Ergänzung der Kfz-Haftpflichtversicherung durch eine Teilkaskoversicherung an. Bei einer Vollkaskoversicherung sind zusätzlich zum Diebstahl noch Unfall, Stürze und Vandalismus abgesichert.