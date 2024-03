Durchschnittspreis steigt leicht - massenhaft Leasing bei Ergo, Vodafone, Henkel E-Bikes schlagen Fahrräder

Der E-Bike-Boom in Deutschland hält an. Im vergangenen Jahr wurden 2,1 Mio. Bikes in Deutschland verkauft.. Damit haben elektrisch betriebene Zweiräder 2023 erstmals Fahrräder (1,9 Millionen) beim Absatz hinter sich gelassen. Die aktuelle Zahl bei den E-Bikes liegt nur knapp unter dem Spitzenwert von 2,2 Millionen aus dem Jahr 2022. Insgesamt seien nun etwa elf Millionen Elektroräder in Deutschland unterwegs, schätzt der Zentralverband der Fahrradindustrie (ZIV). Vor zehn Jahren hatte es nur 1,6 Millionen E-Bikes in Deutschland gegeben. Dies teilte der ZIV bei seiner Jahrespressekonferenz mit.