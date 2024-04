Rückläufiges Interesse Diese Vorbehalte haben die Deutschen gegen E-Autos

Das Interesse der Deutschen an Elektroautos ist auf einen Tiefstwert gefallen. Im jetzt veröffentlichten Mobilitätsmonitor 2024 der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech, München) geben nur 17 Prozent der Befragten an, dass für sie als nächstes Fahrzeug ein E-Auto infrage käme. 2021 hätten sich das immerhin noch 24 Prozent vorstellen können. Unbeliebt ist das E-Auto vor allem in sozial schwachen Schichten: Hier käme laut Erhebung nur für acht Prozent eine Anschaffung infrage. In höheren sozialen Schichten ist es dagegen knapp jeder Dritte, der sich den Kauf eines entsprechenden Fahrzeugs vorstellen könnte. Erhoben wurden die Umfragedaten vom Allensbach-Institut in Form von Einzelinterviews.