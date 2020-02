München : E-Auto-Prämie entfacht bei Käufern eine neue Euphorie

München 2020 muss das Jahr der Elektromobilität werden. Seit diesem Jahr zündet die Verschärfung der CO2-Grenzwerte der EU.

Ohne einen signifikanten Anteil von Elektroautos und Hybriden in der verkauften Flotte sind die kaum zu schaffen. Trotz Anstiegen in den vergangenen Jahren führen die elektrifizierten Antriebe noch ein Schattendasein in den Zulassungszahlen. Doch es sieht so aus, als könnten sie kräftig vorankommen. Einer der Gründe ist die erhöhte Kaufprämie für Elektroautos. „Das hat Euphorie entfacht“, sagt Thomas Peckruhn, Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK). „Das frühere Argument, dass Elektromobilität deutlich teurer ist, greift jetzt nicht mehr.“

Der Anstieg zeigt, wohin die Reise gehen könnte. Denn was heute bestellt wird, taucht erst später in der Zulassungsstatistik auf. 2019 wurden in Deutschland 63.281 reine Elektroautos zugelassen, was einem Marktanteil von 1,8 Prozent entsprach. Die erhöhte Förderung, die bis zu 3000 Euro vom Staat plus einen Rabatt in mindestens gleicher Höhe durch die Hersteller umfasst, ist aber bei weitem nicht der einzige Treiber für die Elektromobilität: Denn auch die Hersteller hätten zuletzt angefangen, die Modelle zu pushen, sagt Sayler. Teilweise bekomme man die Elektrovarianten billiger als die Verbrenner.