VDA-Auswertung Ausbau von E-Auto-Ladestationen – In diesen Städten hinkt NRW hinterher

In NRW schlägt sich die Städteregion Aachen am besten, wo 16,1 Stromer auf einen öffentlichen Ladepunkt kommen, in Kleve waren es 17,4 Wagen, in Remscheid 17,5. Unter den Großstädten am Rhein schlägt sich Düsseldorf am besten mit einem Wert von 20,3 Stromern pro Ladechance, Bonn kommt auf 22,9. Köln liegt bei 25,8. Was möglich ist, zeigt Ingolstadt in Bayern, wo sich nur 4,2 Autos einen Ladepunkt teilen müssen. In Leverkusen liegt der Wert bei 80 Pkw je Ladepunkt, in Mülheim an der Ruhr bei 81,4, in Krefeld bei 48,8 E-Autos je Ladepunkt.