Tipps für mehr Reichweite Warum E-Autos im Winter mehr Strom brauchen

Wie viel mehr Strom verbraucht ein E-Auto im Winter? Üblicherweise verbraucht ein E-Auto laut ADAC in der kalten Jahreszeit zehn bis 30 Prozent mehr Energie. Bei Minustemperaturen können es bis zu 50 Prozent sein. Um genauere Angaben zu machen, hat der ADAC im Februar 2022 den Stromverbrauch zwischen sieben Automodellen verglichen. Dazu fuhren die E-Autos jeweils 23 Kilometer in 30 Minuten auf einem Prüfstand, der zuvor auf minus sieben Grad Celsius oder plus 14 Grad Celsius temperiert wurde. Das Ergebnis: Alle E-Autos verbrauchten bei der niedrigeren Temperatur deutlich mehr Strom. Beim Fiat 500e ist der Mehrverbrauch mit 35 Prozent am geringsten. Der Renault Zoe verbraucht 44 Prozent mehr. Am auffälligsten ist das Ergebnis beim VW ID3. Bei ihm liegt der zusätzliche Stromverbrauch bei 99 Prozent.