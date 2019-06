Steuererstattungen erschlichen : Durchsuchungen wegen Cum-Ex

Die große Anzeige in der Börse zeigt die Dax-Kurve. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Bonn/Frankfurt Auf Betreiben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt haben Ermittler am vergangenen Donnerstag drei Wohnungen und Geschäftsräume wegen vermuteter Tricksereien bei Aktiengeschäften ("Cum-Ex") durchsucht.

Die Ermittlungen richten sich gegen acht Beschuldigte im Alter zwischen 42 und 60 Jahren, wie die Behörde am Montag mitteilte. Sie sollen einen Steuerschaden von zusammen 13,57 Millionen Euro verursacht haben.

Bei Cum-Ex ließen sich Anleger einmal gezahlte Kapitalertragsteuer mit Hilfe ihrer Bank mindestens zwei Mal erstatten. Dadurch sind dem Fiskus in Deutschland laut Bundesfinanzministerium mehr als fünf Milliarden Euro entgangen, bevor die Gesetzeslücke 2012 geschlossen wurde. In den vergangenen Jahren haben Cum-Ex-Razzien wiederholt für Aufmerksamkeit gesorgt. Erst im April waren auf Betreiben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt bundesweit 19 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden.

Unterdessen rückt ein erstes Gerichtsverfahren in dem Skandal näher. Die Kölner Staatsanwaltschaft wirft einem 41-Jährigen und einem 38-Jährigen die Beteiligung an solchen Geschäften zu Lasten der Staatskasse vor, wie das zuständige Bonner Landgericht am Montag mitteilte. Eine entsprechende Klageschrift wurde verschickt. Die Ankläger gehen von 33 Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung aus, deren Schaden sich auf mehr als 440 Millionen Euro belaufe. Hinzu kommt noch ein Versuch. Laut WDR und „Süddeutscher Weitung“ sind die Angeklagten Briten.