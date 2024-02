Vom Duisburger Hafen aus Schiffe mit Fernsteuerung bald auf dem Rhein unterwegs

Der Rhein- und der Binnenschifffahrt in Deutschland steht eine Revolution bevor. Am 28. Februar wird am Duisburger Hafen das erste Kontrollzentrum zum digitalen Fernsteuern von Binnenschiffen in Deutschland offiziell eröffnet. Drei bereits ausgerüstete Schiffe sind im Probebetrieb schon unterwegs auf dem Rhein unterhalb von Bonn. Ein Schiff soll auf dem Mittellandkanal fahren. Das ist nur der Anfang. „Wir sehen einen großen Markt speziell in der Rheinschifffahrt“, sagt Marc Holstein, Deutschland-Repräsentant des Antwerpener Start-ups Seafar, das die Technik für die Fernsteuerung der Schiffe entwickelt hat und liefert. Das Duisburger Steuerzentrum wird unter anderem mit HGK Shipping betrieben. Die Tochterfirma des städtischen Logistikunternehmens Häfen und Güterverkehr Köln ist mit 350 Frachtern eines der größten europäischen Binnenschifffahrtsunternehmen.