Airport-Regeln Düsseldorfer Nachtflugverbot wird zeitweise ausgesetzt

Zudem starten am Donnerstag, 22. Juni, die NRW-Sommerferien. Mehr als 70.000 Passagiere werden an manchen Tagen erwartet. Besonders wichtig ist, dass in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni auch alle Jets nach Düsseldorf zurückkehren, damit der Riesenandrang am ersten Ferienwochenende bewältigt werden kann. Zwischen Freitag und Sonntag sind mehr als 200.000 Passagiere zu erwarten. „Entscheidend ist, dass wir unseren Flugplan schon am frühen Samstagmorgen gut starten können“, sagt ein Manager des Marktführers Eurowings, „sonst drohen über den ganzen Tag Verspätungen.“