Reiche Landeshauptstadt : Düsseldorfer ganz vorne bei den NRW-Einkommen

Düsseldorf Das Statistische Landesamt hat ein Ranking der wohlhabendsten Städte und Gemeinden veröffentlicht. Ganz vorne: Die Landeshauptstadt. Aber auch einige Kommunen im Umland wie Meerbusch und Haan haben hohe Einkommen der Bürger.

(rky) Die Bürger der NRW-Landeshauptstadt haben im Jahr pro Kopf ein höheres verfügbares Einkommen als in jeder anderen der 30 NRW-Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, wenn man das kleine Bergisch Gladbach ausblendet. Dies zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Aufstellung des Statistischen Landesamtes. Danach konnte im Jahr 2018 jeder Düsseldorfer im Schnitt über 26.087 Euro verfügen, im Landesdurchschnitt kommen die Menschen auf 22.294 Euro im Jahr. Der Spitzenreiter unter den Großstädten Bergisch Gladbach liegt bei 27.057 Euro, hinter Düsseldorf sind Gütersloh (24.377 Euro), die Stadt Neuss (23.782 Euro) und Bonn (23.471 Euro). Den hohen Wohlstand in Düsseldorf führen Experten darauf zurück, dass die Landesregierung viele hochbezahlte Stellen hat, aber auch in den Zentralen von Ergo, Vodafone, Henkel oder Uniper werden häufig gute Saläre bezahlt, ebenso wie im Mercedes-Werk und vielen Anwaltskanzleien.