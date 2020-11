Weihnachtsgeschäft im Handel : Düsseldorfer geben 503 Euro für Geschenke aus

Das Riesenrad am Weihnachtsmark auf dem Burgplatz. So sah es im vergangenen Jahr aus. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das Weihnachtsgeschäft soll nach Handelsverbands-Prognosen eine Milliarde Euro Umsatz bringen. Düsseldorfs Händler versuchen alles, ihrer Stadt auch in der Pandemie einen weihnachtlichen Flair zu geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Der Düsseldorfer ist spendabler als der Durchschnittsdeutsche – zumindest bei dem, was er ankündigt. Rund 503 Euro wollen sich die Landeshauptstädter in diesem Jahr die Weihnachtsgeschenke kosten lassen. Das wären 3,30 Euro mehr, als die Bundesbürger im Mittel für ihre Lieben auszugeben bereit sind. Das hat die FOM Hochschule (früher Fachhochschule für Ökonomie und Management) bei ihrer Weihnachtsumfrage 2020 unter mehr als 1700 Bürgern ermittelt.

Was aus der Befragung hervorgeht: Die Männer geben mehr aus als die Frauen (539 zu 473 Euro), und die Düsseldorfer kaufen die Präsente bevorzugt in der ersten Dezemberhälfte. Ob sie das in Corona-Zeiten lieber im stationären Einzelhandel oder online tun, bleibt offen. Was für die Gesamtbilanz auch nicht relevant ist. Der Handelsverband NRW-Rheinland rechnet für das Weihnachtsgeschäft 2020 insgesamt mit einem Umsatzplus von 1,2 Prozent auf eine Milliarde Euro. Aber auch Rainer Gallus, Geschäftsführer des Verbands, ist klar, dass nicht alle profitieren werden, weil doch mancher in der Pandemie den Einkauf auf der Couch dem im Laden vorzieht.

Dabei geben sich die Düsseldorfer alle Mühe, ihrer Stadt auch ohne Weihnachtsmarkt ein festliches Aussehen zu geben und so die Kunden in die Stadt zu locken. Frank Hermsen, Geschäftsführer der Altstadtgemeinschaft, verweist auf rund 50.000 Euro, die allein in den Bereichen Altstadt und Carlstadt in die Winterbeleuchtung investiert worden seien, und hofft auf regen Kundenverkehr in den nächsten Wochen: „Es gibt eine große Portion Optimismus bei den Händlern und bei den Menschen den Wunsch nach Normalität auch in der Weihnachtszeit.“ In der Altstadtgemeinschaft gebe es Überlegungen, den Kunden zusätzliche Servicleistungen anzubieten, beispielsweise Einkäufe nach Hause zu bringen oder eine Gepäckabgabe einzurichten, damit die Verbraucher nicht mit vollgepackten Tüten durch die Stadt ziehen müssten. Es müsse aber noch geklärt werden, welche corona-technischen Auflagen dafür gelten könnten.