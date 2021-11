Tourismus in Düsseldorf : So viele Reisebusse kommen jetzt zum Weihnachtsmarkt

So viele Reisebusse kommen jetzt zum Weihnachtsmarkt

Tourismus in Düsseldorf

Der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf steht im Zeichen von Corona. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Ob aus den Niederlanden oder sogar aus dem Vereinigten Königreich, in den Jahren vor der Pandemie kamen knapp 2000 Reisebusse zum Weihnachtsmarkt. Wie jetzt die Lage bei den Reservierungen für Parkplätze ist.

Deutlich weniger Reisebusse als noch vor der Pandemie im Jahr 2019 haben bislang für die Zeit des Weihnachtsmarktes Parkplätze in der Stadt reserviert. Wie Düsseldorf Tourismus (DT) auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, lagen bis vergangenen Samstag 283 Buchungen für das Gratisangebot an Tonhallenufer und Fritz-Roeber-Straße im digitalen System vor, elf für genau diesen Tag. Zum Vergleich: 2019 lagen am 20. November bereits mehr als 1000 Reservierungen für die Adventszeit vor, es kamen letztlich rund 1800 Busse – allein 850 aus den Niederlanden.