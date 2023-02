Traditioneller Karneval in der Krise Der Karneval muss sich neu erfinden

Bei manch einem der ehrenamtlichen Spaßmacher ist der Frust groß: Sie wollten anderen eine Freude machen und haben jetzt reichlich Ärger am Hals. Was Karneval wie Karstadt jetzt brauchen, ist neben finanzieller Hilfe (gern aus dem Heimatministerium) ein Bekenntnis der Kundschaft: Da simmer dabei. Wer auch in Zukunft narrensicher feiern will, darf jetzt kein Spaßverderber sein. Und noch eine Parallele zur Wirtschaft gibt es: Wie der Kaufhauskonzern muss sich auch der rheinische Karneval fragen, ob seine Konzepte und Angebote noch passen - und sich womöglich neu erfinden. Es gilt, ein Bedürfnis zu befriedigen, dass alle Rheinländer verspüren: Die Sehnsucht nach dem Spaß an der Freud.