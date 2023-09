Projekte in Milliardenhöhe Die Krise der Immobilienentwickler

Steigende Zinsen, explodierende Baukosten sowie eine schwache Konjunktur sorgen für Krisenstimmung in der Immobilienbranche weltweit, gerade Projektentwickler kommen ins Feuer. So hat in China der Immobilienentwickler Evergrande 4,2 Milliarden Euro an Verlust in nur sechs Monaten bis Ende Juni gemacht, in Hamburg meldete der Entwickler Revitalis Insolvenz an, viele kleinere Entwickler auch für Wohnhäusern stehen vor dem Untergang.