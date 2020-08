Industrie in NRW : SPD will neue Vergaberegeln zugunsten heimischer Stahlproduktion

SPD will neue Vergaberegeln zugunsten heimischer Stahlproduktion

Industrie in NRW

Mitarbeiter in Schutzkleidung arbeiten am Hochofen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Viel zu lange sei bei öffentlichen Aufträgen auf das Motto „Geiz ist geil“ gesetzt worden, kritisierte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Donnerstag im NRW-Parlament.

Die SPD-Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag will die heimische Stahlproduktion mit neuen Vergaberegeln im Wettbewerb mit chinesischen Billigprodukten stärken. Dafür müssten die rechtlichen Grundlagen geändert und die Qualität heimischer Produkte stärker berücksichtigt werden - auch auf europäischer Ebene. Das forderte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Parlaments zur Lage der angeschlagenen Stahlindustrie.