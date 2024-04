Regionale Wirtschaftsprofile Warum Düsseldorf das Zugpferd der NRW-Wirtschaft ist

Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt ist die Städteregion Aachen mit einer Leistung von etwa 32.000 Euro die schwächste in Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig ist das Gebiet im Dreiländereck zusammen mit der Region Ostwestfalen/Lippe die prozentual wachstumsstärkste Region gewesen zwischen 2011 und 2021. Das Plus in der Region Aachen betrug 32,6, jenes in OWL 31,3 Prozent. „Das liegt daran, dass in diesen Gebieten noch Aufholpotenzial besteht, während beispielsweise in Düsseldorf und Köln sowie deren Umland eine Sättigung erreicht ist“, sagt NRW.Bank-Experte Jens Becker. In den leistungsschwächeren Regionen sei mit zusätzlichen Investitionen noch mehr Wohlstand zu generieren.