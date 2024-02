Verfahren am Oberlandesgericht Düsseldorf Gericht verhandelt Schadenersatz-Klage gegen Melitta

Melitta gibt hingegen an, Bela sei selbst Teil eines Kartells gewesen. Kaffeeröster, Groß- und Einzelhändler hätten die Endverkaufspreise demnach abgesprochen. Der Konzern habe die zwischen den Kaffeeröstern vereinbarten Preiserhöhungen wissentlich umgesetzt, an die Endkunden weitergegeben und so selbst von dem Kartell profitiert. Ein Schaden sei ihm daher nicht entstanden. Bela bestreitet, an dem Kartell beteiligt gewesen zu sein.