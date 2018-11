Vorläufige Zahlen: Tausende Bauern beantragen Dürrehilfen

Düsseldorf Mehrere tausend Bauern haben nach dem Rekordsommer Dürrehilfen beantragt oder sich dafür registriert. Die NRW-Landwirtschaftskammer verzeichnet bisher 795 Vormerkungen.

Das Saarland und Rheinland-Pfalz hatten keinen Bedarf angemeldet. Die Meldefristen sind in den übrigen Bundesländern sehr unterschiedlich, wie die Zeitung berichtete. In Bayern könnten Bauern erst seit kurzem überhaupt Anträge stellen. Die Landwirte müssen unter anderem nachweisen, dass sie in Folge des Dürresommers in ihrer Existenz bedroht sind.