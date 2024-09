US-Plastikdosen-Anbieter Droht Tupperware die Insolvenz?

Der Niedergang, der sich auch schon davor angedeutet hat, blieb natürlich auch an der Börse nicht folgenlos. Seit Jahren fährt der Kurs Zick-Zack, wobei es in der Gesamtschau stets steil nach unten ging. Zuletzt ist der Kurs bei knapp 51 US-Cent angekommen, was einem Minus von 57 Prozent entspricht – wobei das bei einem Penny Stock (Aktienkurs unter eins) kaum noch eine Rolle spielt. Das zwischenzeitliche Auf und Ab hat die Aktie ihrem Status als sogenannte „Meme-Aktie“ zu verdanken. Darunter versteht man Papiere, bei denen der Aktienhandel nicht durch Unternehmensnachrichten getrieben wird, sondern allein durch den Hype, der in sozialen Netzwerken und auf Online-Plattformen erzeugt wird. Das Ergebnis, das auf Käufen und Verkäufen von Zockern gründet, sind dann drastische Kursanstiege binnen kurzer Zeit – und darauffolgende mögliche Einbrüche. So etwas hat man auch schon bei Gamestop und bei Windeln.de gesehen. Bei Tupperware führte das Phänomen 2023 dazu, dass sich der Kurs binnen Wochen verachtfachte, ein Jahr zuvor war er auch schon mal um zwei Drittel abgestürzt, danach ging es wieder um 100 Prozent hoch. Wirkliches Vertrauen in die Unternehmensstrategie hatte da aber offensichtlich schon niemand mehr unter den ernsthaften Investoren.