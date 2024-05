Immer mehr Fälle Betrugsmasche auf Paypal – so schützen Sie sich

Es klingt wie ein Versehen. Etwas, das einfach mal passieren kann und halb so wild ist: Ein Unbekannter sendet Geld über den Bezahldienst Paypal, 20 Euro, keinen auffällig hohen Betrag. Der Empfänger wundert sich, doch wenig später erhält er eine Nachricht, die alles erklärt: Es sei alles ein Versehen gewesen, eigentlich wollte man das Geld an eine Freundin senden, aber man habe sich eben bei der Mailadresse vertippt. Sorry! Wäre der Empfänger denn so nett, das Geld über die Option „Familie und Freunde“ zurückzusenden? Natürlich, denkt der Empfänger, er wollte das Geld ja nicht unterschlagen! Er schickt es sofort zurück. Ein Fehler, wie sich später herausstellt.