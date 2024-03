Neu am Aktienmarkt Douglas verpatzt Börsenstart - was taugt die Aktie?

Da hatten sie bei Douglas schon Monate vor der geplanten Rückkehr an den Aktienmarkt erklärt, das Comeback des Parfümeriekonzens an der Börse würde nur dann stattfinden, wenn das Umfeld stimme. Letzteres kann man kaum bestreiten – in einer Zeit, in der die Zinsfantasie den Deutschen Aktienindex (Dax) immer weiter nach oben treibt. Am Donnerstag hat sie ihn bei fast 18.200 Punkten zum wiederholten Mal auf ein Rekordniveau befördert.