Parfümeriekonzern : Douglas-Chefin rudert bei Ladenöffnung zurück

Douglas-Chefin Tina Müller Foto: Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf Eigentlich wollte der Düsseldorfer Konzern in mehreren Bundesländern öffnen, um Drogerieprodukte zu verkaufen. Doch der öffentliche Unmut war so groß, dass Konzernchefin Tina Müller das Vorhaben stoppte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

So schnell wie der Parfümeriekonzern Douglas die Idee hatte, einen Teil seiner Filialen zu öffnen, so schnell hat das Unternehmen diese Pläne auch wieder zu den Akten gelegt. Einen halben Tag waren Filialen an manchen Stellen auf, dann war Schluss. Für viele Menschen sei die Entscheidung, einige Filialen mit Drogeriesortimenten offenzuhalten, nicht nachvollziehbar gewesen, twitterte Douglas-Chefin Tina Müller. „Ab heute bleiben alle deutschen Filialen bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten alle um Entschuldigung, die wir mit unserem Vorgehen befremdet oder vor den Kopf gestoßen haben“, hieß es in Müllers Tweet weiter.

Das dürften erstens jene Kunden gewesen sein, die für zusätzliche Ladenöffnungen in der Pandemie überhaupt kein Verständnis hatten (andere haben die Pläne allerdings auch begrüßt), zweitens Politiker, denen es sauer aufgestoßen sein wird, dass ein Unternehmen ein mögliches Schlupfloch in Corona-Schutzverordnungen nutzen wollte. Und drittens Konkurrenten aus der Parfümeriebranche, die ihre Tore im harten Lockdown nicht öffnen dürfen. Douglas hatte am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, in bestimmten Filialen werde ein Großteil des klassischen Drogeriesortiments angeboten: Körperpflegeprodukte wie Cremes, Shampoo, Seife, Deodorants, Make-up, Parfüms und Hygieneprodukte. Pikant: Auch Parfüms, die andere Händler nicht verkaufen dürfen.

Legt man die Schutzbestimmungen beispielsweise in Nordrhein-Westfalen penibel genau aus, kann man zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen in einem Ladenlokal, in dem es mehrheitlich Waren des täglichen Bedarfs verkauft (also klassische Drogeriemarktprodukte), auch Angebote aus anderen Sortimenten machen darf. Damit wäre also eine Douglas-Öffnung formal in Ordnung gewesen. Aber der Unmut, der dem Düsseldorfer Unternehmen entgegenschlug, hat die Führung trotzdem zum Umdenken bewogen. In Hessen, wo die Pläne als erstes bekannt geworden waren, hatte die Gewerkschaft Verdi kritisiert, Douglas wolle „wohl zur Drogerie mutieren". Das Vorgehen sei in „im stärksten Maße anrüchig“, Douglas mache sich unglaubwürdig.

Bei Twitter ist das Urteil gespalten. Neben dem humoresken Teil (Tweet aus der TV-Satire „ZDF Heute-Show“: „Am 27. Dezember sollen die ersten Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft werden. Douglas deklariert sich schon als Impfzentrum, um dann öffnen zu dürfen“) gibt es klare Positionen für und wider die Entscheidung des Konzerns. „DM verkauft schlussendlich das Gleiche. Nun passt Douglas sein Corona-Sortiment dem von DM an und die Berufsempörten bekommen Schnappatmung“, heißt es in Douglas-freundlichen Tweets. Oder: „Wenn Supermärkte Fernseher verkaufen dürfen, kann Douglas als Drogerie auch offenbleiben.“ Die andere Seite: „Unanständig, unsolidarisch“ oder „Hat Douglas die aktuellen Corona Zahlen nicht gesehen? Oder ist denen das einfach egal?“ und „Da offensichtlich Douglas seinen Beitrag, die Innenstädte leer zu halten, nicht leisten möchte, kann ich in Zukunft auf Ihren Konzern verzichten.“

Ein kleiner Ausschnitt aus einem großen Meinungsspektrum. Und an einer Stelle auch die Erinnerung an die Vergangenheit: „Douglas macht in der Pandemie leider viele ärgerliche Fehler. Wer kümmert sich eigentlich um Image, Reputation und Kommunikation im Hause?“ Gemeint ist damit, dass Douglas zum zweiten Mal binnen sechs Monaten nach öffentlicher Kritik von ursprünglichen Plänen abrückt. Als zum 1. Juli die Mehrwertsteuer wegen der Corona-Folgen um drei Prozentpunkte gesenkt wurde, entschied Douglas sich zunächst, die Senkung nicht an die Kundschaft weiterzugeben, sondern bot einen Gutschein von drei Prozent beim nächsten Einkauf an. Das Ergebnis: ein Shitstorm bei Twitter. Auch damals hatte Tina Müller prompt über den Kurznachrichtendienst reagiert: „Danke für die Reaktionen zum Thema Mehrwertsteuer. Wir haben euer Feedback auf unsere Regelung zur Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung gehört und nehmen es ernst! Daher werden wir ab morgen die Drei-Prozent-Differenz direkt beim Einkauf an der Kasse abziehen.“