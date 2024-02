Düsseldorfer Parfümerie-Konzern Douglas kommt zurück an die Börse

Elf Jahre nach dem vorläufigen Ende der Aktionärsgeschichte kehrt der Parfümeriekonzern Douglas zurück an die Börse. Das war schon lange erwartet und unter anderem von Konzernchef Sander van der Laan auch in Aussicht gestellt worden. Jetzt soll es offenbar schnell gehen. Nach Informationen aus Handelskreisen ist die Ankündigung noch im Februar geplant. Der Börsengang selbst könne vor Ostern erfolgen, hieß es am Dienstag. Das Unternehmen, das aktuell noch dem Finanzinvestor CVC und der Gründerfamilie Kreke gehört, wird angeblich mit sechs bis sieben Milliarden Euro bewertet; dem Vernehmen nach sollen neue Aktien im Wert von rund einer Milliarde Euro ausgegeben werden. Das heißt: Die neuen Aktionäre kämen zusammen auf etwa 15 Prozent der Anteile.