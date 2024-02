Parfümeriekonzern Douglas Ein großer Börsenneuling aus Düsseldorf

Die Planungen laufen, und wenn nicht in den nächsten Wochen eine Eskalation bei einem der geopolitischen Konflikte für einen Kursrutsch und schlechte Stimmung am Aktienmarkt sorgen sollte, wird die Douglas-Aktie dem Vernehmen nach irgendwann in der Woche vom 18. bis 22. März zum ersten Mal wieder an der Börse notiert. Die Zeichnungsfrist ist demnach für die Woche davor geplant. Wie aus dem Umfeld des Unternehmens verlautet, sollen neue Aktien für rund eine Milliarde Euro ausgegeben werden. Was bei einem aktuell geschätzten Unternehmenswert zwischen fünf Milliarden und sieben Milliarden Euro bedeutet, dass die neuen Anteilseigner um die 15 Prozent des Kapitals halten könnten.