Karten einiger Banken nicht akzeptiert Ärger mit Debitkarten von Mastercard und Visa

Dass spätestens 2027 alle ein neues Exemplar brauchen würden, war aber klar. Manche von den Karten, die schon ausgegeben wurden, verursachen aktuell Ärger, weil ihre Besitzer beim Versuch, die Karte einzusetzen, scheitern. Sie wird nicht akzeptiert: in Teilen des deutschen Einzelhandels nicht, in manchen Hotels nicht, mitunter auch bei der Bargeldversorgung, im Ausland und sogar in der öffentlichen Verwaltung nicht. Die Begründung des Handelsverbandes HDE für die Nichtakzeptanz in Zigtausenden Ladenlokalen: „Die meisten Händlerinnen und Händler setzen nach wie vor auf das bewährte Girocard-System der Deutschen Kreditwirtschaft“, erklärt Ulrich Binnebößel, Abteilungsleiter Zahlungsverkehr beim HDE. Dennoch gäben einige Institute ihren Kunden Karten an die Hand, „ohne bekannte Problematiken anzusprechen“, und ließen sie mit den entstehenden Schwierigkeiten allein.