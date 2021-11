Laut DIW-Studie : Deutsche Stromversorgung auch nach Atomausstieg gesichert

Berlin Hohe Energiepreise und der Kohleausstieg haben die Diskussion um Atomkraft zuletzt wieder neu entfacht. Ende 2022 soll der letzte Meiler abgeschaltete sein. Geht in Deutschland dann das Licht aus?

Die Stromversorgung in Deutschland wird einer Studie zufolge auch nach der geplanten Abschaltung der verbleibenden sechs Atomkraftwerke im kommenden Jahr gesichert sein. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) an diesem Mittwoch vorstellt. Das Team, zu dem auch die Energie-Expertin Claudia Kemfert gehört, kommt darin zu dem Schluss, dass auch nach dem vollendeten Atomausstieg Ende 2022 „ausreichende Kapazitäten“ da seien, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. So habe die deutsche Stromwirtschaft im vergangenen Jahr mit 20 Terawattstunden etwa vier Prozent ihrer Stromproduktion exportiert, schreiben die DIW-Experten.