Immobilienkonzern Dividende fällt aus – LEG-Aktie stürzt ab

Dass das Management keine Ausschüttung für das vergangene Jahr will, liegt in den Problemen am Immobilienmarkt, die sich schon seit geraumer Zeit in den Aktienkursen der Branchengrößen spiegeln. „Es ist im Augenblick unfassbar schwer zu greifen, wie sich die Immobilienmärkte weiter entwickeln werden“, sagte Konzernchef von Lackum am Donnerstag in Düsseldorf. Das Problem der Branche ist in zwei Komplexen zusammenzufassen: steigende Zinsen und sinkende Preise. Ersteres führt dazu, dass Finanzierungen wie für private Bauherren auch für Immobilienkonzerne deutlich teurer geworden sind; der Preisrückgang hat dazu geführt, dass die LEG ihre Bestände in den zweiten sechs Monaten des vergangenen Jahres um etwa vier Prozent hat abwerten müssen. Deshalb will von Lackum mit den rund 337 Millionen Euro, die sich aus der bisherigen Ausschüttungsquote von etwa 70 Prozent ergeben, lieber die Bilanz des Unternehmens stärken, als jetzt das Geld an die Anteilseigner auszuschütten und sich die notwendigen Mittel später dann doch zu hohen Zinsen am Kapitalmarkt wieder besorgen zu müssen.