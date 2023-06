Bankgebühren Dispozinsen – der teure Kurzkredit

Unabhängig davon reicht es bei vielen anderen Deutschen häufig gar nicht für ein Guthaben. Diese Verbraucher müssen dann ihr Konto überziehen, wenn sie nicht einen Kredit für eine Anschaffung aufnehmen wollen. Der sogenannte Dispozins ist allerdings eine teure Angelegenheit. Und die Kundschaft der Banken und Sparkassen muss dafür den neuesten Zahlen von Stiftung Warentest zufolge deutlich mehr zahlen als vor einem Jahr. Aktuell sind es demnach durchschnittlich 11,22 Prozent und damit fast 1,8 Prozentpunkte mehr als 2022, wie in der Juli-Ausgabe der von Warentest herausgegebenen Zeitschrift „Finanztest“ berichtet wird. So hoch sei der Dispozins seit zehn Jahren nicht mehr gewesen. Das hat natürlich auch mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten der Menschen zu tun, wie der Verbraucherzentrale Bundesverband erklärt. In der Region liegen sie häufig deutlich über dem Durchschnitt. Was man dazu wissen muss.