Girokonto Der Streit um den Dispodeckel

Für die aktuelle Entwicklung spielt die Zinserhöhungswelle der Europäischen Zentralbank (EZB) eine große Rolle. Nach Angaben der Beratungsgesellschaft Barkow Consulting ist der Dispozins seit der Zinswende im Juli 2022 mehr als zweieinhalb Mal so stark gestiegen wieder wie der Zins auf Tagesgeld-Anlagen. Die aktuelle Höhe ist daher manchen in der Politik ein Dorn im Auge. Sie möchten den Dispo in einer Höhe zwischen fünf und acht Prozent deckeln. Das ergibt aber auch aus Sicht von Verbraucherschützern wenig Sinn: „„Ein Dispodeckel ist das falsche Mittel. Wenn man den Dispo so nutzt, wie er gemeint ist, nämlich als Überbrückungshilfe bei einem kurzzeitigen Engpass, ist die Belastung eher klein. Das Problem entsteht, wenn der Dispo über längere Zeit genutzt und nicht zurückgezahlt wird“, sagt Stephanie Heise, Bereichsleiterin für Verbraucher­finanzen bei der Verbraucherzentrale NRW. Um das zu verhindern, sollten Banken den Disporahmen aufgrund des frei verfügbaren Einkommens festlegen, anstatt wie bisher auf das Nettoeinkommen abzustellen. „Ziel muss sein, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auch einen voll ausgeschöpften Disporahmen binnen sechs bis zwölf Monaten zurückzahlen können“, so Heise.