Was sich mit dem Winterfahrplan ändert Discounttickets nach Berlin in Woche vor Weihnachten

Düsseldorf/Berlin · Am 10. Dezember tritt der neue Winterfahrplan in Kraft. Wir sagen, was sich speziell für Düsseldorf und das Rheinland ändert. Es gibt viele Tickets in die Hauptstadt, ein ganzer Regionalexpress fällt ab der Landeshauptstadt weg.

05.12.2023 , 17:18 Uhr

Vom Berliner Hauptbahnhof können künftig viel mehr Menschen per ICE nach NRW fahren. Foto: dpa/Carsten Koall