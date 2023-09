Pepco drängt sich auf den Markt Der nächste Discounter kommt nach NRW – wer genau dahinter steckt

Das Unternehmen hat sein deutsches Geschäft im vergangenen Jahr in Berlin gestartet und ist auf dem deutschen Markt bisher mit 29 Niederlassungen vertreten. Langfristig soll das Filialnetz auf etwa 2000 Häuser wachsen. Pepco will in diesem Jahr noch vier Filialen in Nordrhein-Westfalen eröffnen. Die Standorte sollen Mönchengladbach, Kamp-Lintfort, Mettmann und Oberhausen sein. In Mönchengladbach will Pepco in die Räume einziehen, in denen der Schuhhändler Reno früher verkauft hat, Gleiches gilt für Kamp-Lintfort und Oberhausen. In Mettmann könnte der Discounter aus dem Osten in die Galerie Königshof kommen. Auch an den Standorten Gelsenkirchen, Recklinghausen und Ahlen sucht Pepco gegenwärtig mit Stellenausschreibungen nach Personal.