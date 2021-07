Autoversicherung : Direktversicherer legen weiter zu

Bei einem Autounfall empfiehlt es sich, Schäden zu fotografieren. Foto: CHROMORANGE / Bilderbox

Direktversicherer punkten vor allem bei Unfall- und Schadenversicherungen und hier vor allem in der Autosparte. Die Sparkassenversicherung S-Direkt war zuletzt der wachstumsstärkste unter ihnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Etwa jede fünfte neue Autoversicherung in Deutschland wird als sogenannte Direktversicherung verkauft. Das heißt, der Kunde nutzt keinen Außendienst und keine Zweigstelle. Stattdessen schließt er den Vertrag telefonisch, per Post oder per Internet, ohne ein womöglich aufwändiges, dafür aber mit persönlichem Kontakt verbundenes Treffen mit dem Versicherungsexperten. Der Versicherer spart Kosten und kann womöglich günstiger anbieten. Das geht bei Autopolicen und anderen Sparten aus dem Schaden-Unfallversicherungsbereich (Sach-, Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzpolice) in der Regel besser als bei Kapital- oder Risikolebensversicherungen, wo der Beratungsbedarf der Menschen ungleich höher ist.

„Die Kapitallebensversicherung ist aus unserer Sicht kein Produkt, das sich besonders gut für eine Direktversicherung eignet“, bestätigt Jürgen Cramer, Vorstandsmitglied der S-Direkt, des Direktversicherers der Sparkassen. Andererseits „wollen wir eine umfangreiche Produktpalette darstellen“. Cramer sieht sich in seiner Strategie bestätigt: S-Direkt sei der wachstumsstärkste deutsche Kfz-Direktversicherer der vergangenen Jahre mit einem Beitragswachstum von mehr als 80 Prozent auf rund 128 Millionen Euro. Die Kunden kommen zu 60 Prozent über Vergleichsportale, zu 20 Prozent über die eigene Website, der Rest über Pools, Makler und sonstige Vertriebsformen.

Am Versicherungsverhalten der Menschen hat sich in der Pandemie kaum etwas geändert. Die Menschen sind mehr zu Hause geblieben, sie haben mehr online eingekauft, sie haben mehr online gezahlt. Versichert haben sie sich wie vorher, was aber auch daran liegen mag, dass Versicherungsprodukte Langzeitcharakter haben und nicht permanent neue Verträge geschlossen werden. Zu sehen gewesen sei nur ein kleiner Effekt, so Cramer: „„In der Kfz-Versicherung hat die Pandemie eine leichte Steigerung der Neuabschlüsse bewirkt.“

Am Markt macht das Kfz-Direktgeschäft mit Privatkunden in Stückzahlen mehr als 22 Prozent des Bestandes aus. Die Anteile am Neugeschäft sind seit Jahren mit leichten Schwankungen weitgehend stabil. Auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass das Geschäft in den kommenden Jahren mit steigender Online-Affinität der potenziellen Neukunden weiter wachsen wird. „Der Marktanteil der Direktversicherer wird weiter steigen - je nach Versicherungszweig unterschiedlich. Das meiste Potenzial steckt in den Kompositsparten Hausrat, Haftpflicht, Kfz, hier auch wieder abgestuft. Kfz hat das größte Potenzial mit bis zu einem Drittel des Marktes in den nächsten zehn Jahren“, sagt Cramer voraus.