Dramatische Lage in den Lockdown-Branchen : DIHK-Umfrage: Ein Drittel der Reisevermittler steht vor der Pleite

Viele der ohnehin stark vom Corona-Lockdown betroffenen Betriebe im Einzelhandel, der Gastronomie und Reisevermittlung erwarten auch im laufenden Jahr nochmals weniger Umsatz. Das zeigen erste Zahlen einer brandaktuellen Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), an der sich bundesweit mehr als 30.000 Unternehmen beteiligt haben.

Der DIHK übermittelte den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin die Ergebnisse seiner Konjunkturumfrage vor Beginn ihrer virtuellen Konferenz an diesem Mittwoch. Sie sollte erst am Donnerstag offiziell veröffentlicht werden, wurde jedoch vorab bekannt. Bei der Ministerkonferenz sollten Beschlüsse über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise fallen. Mehrere Wirtschaftsverbände appellierten im Vorfeld an Bund und Länder, schnellstmöglich Öffnungen für Geschäfte und Dienstleister zu beschließen. Andernfalls drohten tausendfache Betriebspleiten. Allein im Gastgewerbe gingen die Umsätze bereits 2020 gegenüber dem Vorjahr um 39 Prozent zurück.