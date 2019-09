Kohleausstieg : Wirtschaft fordert Nachbesserungen am Hilfe-Gesetz für Kohleregionen

Berlin Die deutsche Wirtschaft hat den Gesetzentwurf zur Stärkung der Kohleregionen nach dem geplanten Kohleausstieg scharf kritisiert und Nachbesserungen gefordert.

Das Strukturstärkungsgesetz soll am Donnerstag in erster Lesung vom Bundestag beraten werden. Es sieht staatliche Hilfen von insgesamt 40 Milliarden Euro für die Länder Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen vor. Mit dem Geld soll der schrittweise Ausstieg aus der Braunkohleförderung bis 2038 flankiert werden, um neue wirtschaftliche Perspektiven für die Regionen zu schaffen. Das westdeutsche Braunkohle-Revier soll etwas weniger als die Hälfte der Summe erhalten, die größere Hälfte soll in die ostdeutschen Kohleregionen fließen. Vorgesehen sind etwa Hilfen für den Ausbau des schnellen Internets, neue Straßen und Bahnstrecken, aber auch für die Ansiedlung von Forschungsinstituten und Bundesbehörden. In Kraft treten soll das Gesetz zu den Strukturhilfen, wenn auch das Gesetz zum konkreten Ausstieg aus der Kohle verkündet ist. Dieses Ausstiegsgesetz will Altmaier erst im November vorlegen.