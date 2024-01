Homeoffice statt Stillstand Digitalisierung wendete während Corona Milliardenschaden ab

Düsseldorf schlägt sich mit Platz zwölf des bundesweiten Rankings am besten unter den NRW-Städten. Innovative Ideen und Produkte seien in der NRW-Landeshauptstadt besonders ausgeprägt, heißt es in der Studie. Köln liegt auf Platz 19 des Rankings im „Innovationsindex“. Hier wird insbesondere das Angebot guter Arbeitskräfte gelobt. Tatsächlich zieht es junge Akademiker stark in die Domstadt.