Warnmeldung auf den Corona-Apps : Wie Sie Ihr Impfzertifikat verlängern

Düsseldorf Wer reisen möchte, benötigt für manche Länder einen aktuellen digitalen Impfnachweis. Der läuft aber dieser Tage bei vielen Nutzern ab. Was jetzt zu tun ist.

Ist Ihnen das schon passiert? Kurz vor der Ferienzeit ploppt eine Warnmeldung auf dem Smartphone auf: Das digitale Impfzertifikat läuft aus. So ein Ärger – dabei benötigt man doch genau das, um in manche Länder reisen zu können. Kein Grund zur Sorge, das geht in diesen Tagen vielen Nutzern so. Der Nachweis lässt sich in wenigen Schritten innerhalb der Corona-Warnapp oder der CovPass-App verlängern. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.