Digitalbarometer : Jeder Vierte wurde Opfer von Internet-Kriminalität

Berlin Warum sich ausgerechnet die digital natives so wenig schützen und so oft Opfer von Straftaten im Netz werden.

Je mehr die Deutschen mit dem Internet umgehen, desto sorgloser sind sie dabei. Für die Generation der „digital natives“, also der im digitalen Zeitalter Geborenen, ist sogar die alte Weisheit außer Kraft gesetzt, wonach man aus Schaden klug wird, wenn man schon nicht vorbeugen will. Dieser überraschenden Befunde ergeben sich aus dem jüngsten Digitalbarometer, einer breit angelegten Untersuchung des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Danach ist inzwischen jeder vierte Internetnutzer (24 Prozent) Opfer von Cyber-Kriminalität geworden. Vor allem die jüngeren und jüngsten Nutzer. Die schützen sich am wenigsten.

In einer Befragung erklärten 36 Prozent der Opfer, Betrug beim Onlineshopping erlitten zu haben, 28 Prozent hatten Phishing, das Abfischen von Zugangsdaten, erlebt, 26 Prozent waren von Schadsoftware betroffen und 18 Prozent von Identitätsdiebstahl. Die 16- bis 29-Jährigen sind am häufigsten Opfer, erstatten am wenigsten Anzeige, informieren sich besonders wenig über Sicherheit und treffen am seltensten Schutzvorkehrungen. Das hingegen machen die 60- bis 69-Jährigen am meisten.