Veranstaltung zu künstlicher Intelligenz Jetzt noch Tickets für den Digital Ethics Summit sichern

Sie alle sprechen über Fragen wie: Welche Auswirkungen hat künstliche Intelligenz auf die Gesellschaft? Wie gestalten wir die Zukunft ethisch? Welche Rolle spielen Medien und Bildung in diesem Kontext? Worauf müssen wir achten, und auf was müssen wir uns in Zukunft einstellen? Moderiert wird der Digital-Gipfel von RP-Chefredakteur Moritz Döbler und Henning Bulka, Leiter des Digitaldesks und Mitglied der Chefredaktion.