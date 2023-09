Richard David Precht, Mona Neubaur, Frank Thelen Jetzt Tickets sichern für den Digital Ethics Summit

Das Programm läuft bis circa 19.30 Uhr, zwischendurch gibt es Snacks und ein großes warmes Buffet, danach nette Gespräche und Fingerfood. Von kurz nach 15 Uhr bis 17 Uhr schippert das Schiff über den Rhein, vorher und nachher legt es am KD Pier, Robert-Lehr-Ufer 21, in Düsseldorf an. Dort sind Parkplätze rar, deshalb bietet es sich an, mit Bus, Bahn oder Fahrrad anzureisen. Die letzte Möglichkeit, an Bord zu kommen, ist 15 Uhr. Danach ist das erst wieder um nach 17 Uhr möglich. Das Programm mit allen Gästen, Gesprächsrunden und Vorträgen finden Sie hier. Und hier gibt es noch Tickets zu ergattern. Eines kostet 279 Euro, RP-Leserinnen und -leser bekommen mit dem Code RPPremium199 80 Euro Rabatt.